В Россию приедет первый в мире телевизор для караоке за 70 000 рублей

Китайская компания Skyworth представила телевизор G7E (X85G), который позиционируется как первый в мире телевизор для караоке. Он был анонсирован на выставке технологий Canton Fair 2024 в Гуанчжоу и вскоре появится на российском рынке.

Основной особенностью модели является технология AI Vocal Removal, использующая искусственный интеллект для удаления вокала из песен, оставляя только мелодию.

Эта функция совместима с большинством стриминговых сервисов, включая YouTube и отечественные платформы, такие как VK Видео и Rutube.

В комплект с телевизором входит пульт с встроенным микрофоном. Пользователю достаточно включить музыкальный клип и нажать кнопку «караоке», после чего голос исполнителя исчезнет, позволяя стать звездой вечеринки. Также предусмотрены настройки для оптимизации звучания голоса.

Телевизор оснащен Mini LED-экраном с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, доступен в диагоналях 55, 65, 75 и 86 дюймов.

Аудиосистема включает сабвуфер мощностью 20 Вт и четыре акустических твитера с общей выходной мощностью 50 Вт, обеспечивая звуковое поле на 180 градусов.

Версия с 55-дюймовым экраном будет доступна в России уже в декабре. Стоимость новинки стартует от 70 000 рублей.