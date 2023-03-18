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В России начались официальные продажи смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Xiaomi для российского рынка анонсировала скорый старт продаж флагманской серии Xiaomi 13.
Сейчас в РФ серия представлена только Xiaomi 13 Lite, но скоро для покупки станут доступны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

С понедельника на устройства можно будет сделать предзаказ, а с конца месяца покупатели начнут получать свои смартфоны, причем первые покупатели в подарок еще получат 55-дюймовый телевизор Xiaomi TV A2.

Но такой щедрый подарок будет доступен только первым 30 покупателям, остальным в подарок достанутся часы Xiaomi Watch S1 Pro.

В России Xiaomi 13 будет стоит от 79 990 рублей за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти, Xiaomi 13 Pro будет предлагаться от 109 990 рублей за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

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