В России начались официальные продажи смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Xiaomi для российского рынка анонсировала скорый старт продаж флагманской серии Xiaomi 13.

Сейчас в РФ серия представлена только Xiaomi 13 Lite, но скоро для покупки станут доступны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

С понедельника на устройства можно будет сделать предзаказ, а с конца месяца покупатели начнут получать свои смартфоны, причем первые покупатели в подарок еще получат 55-дюймовый телевизор Xiaomi TV A2.

Но такой щедрый подарок будет доступен только первым 30 покупателям, остальным в подарок достанутся часы Xiaomi Watch S1 Pro.

В России Xiaomi 13 будет стоит от 79 990 рублей за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти, Xiaomi 13 Pro будет предлагаться от 109 990 рублей за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.