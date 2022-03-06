В российском Steam отключили основные способы оплаты

Steam больше не принимает оплату с банковских карат выданных в России.
В российском Steam больше невозможно оплатить картами Visa, MasterCard и «Мир».
При этом еще остается возможность оплаты игр с помощью внутреннего кошелька магазина или с помощью PayPal.
Стоит отметить, что жалобы на невозможность покупки игры появились еще раньше, но тогда при попытке оплатить транзакции обрывались ошибкой. Теперь система предлагает оплату только через PayPal.
Еще в цифровом магазине GOG пропала возможность проводить оплату в рублях, представительство GOG заявляет, что такая возможность пропала из-за нестабильного курса валют.