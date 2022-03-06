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В российском Steam отключили основные способы оплаты

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Steam больше не принимает оплату с банковских карат выданных в России.

В российском Steam больше невозможно оплатить картами Visa, MasterCard и «Мир».

При этом еще остается возможность оплаты игр с помощью внутреннего кошелька магазина или с помощью PayPal.

Стоит отметить, что жалобы на невозможность покупки игры появились еще раньше, но тогда при попытке оплатить транзакции обрывались ошибкой. Теперь система предлагает оплату только через PayPal.

Еще в цифровом магазине GOG пропала возможность проводить оплату в рублях, представительство GOG заявляет, что такая возможность пропала из-за нестабильного курса валют.

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