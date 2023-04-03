В российском магазине RuStore появились иностранные приложения на Android

В RuStore теперь есть приложения не только отечественных разработчиков, но также и зарубежных.

Команда RuStore объявила, что пользователи Android-смартфонов из альтернативного магазина приложений могут скачивать приложения созданные зарубежными компаниями.

По словам топ-менеджера RuStore Ильи Ульянова, к магазину уже присоединилось 4 тыс. издателей, среди них есть и первые иностранные компании, к примеру, социальная сеть Likee.

Ульянов ожидает, что скоро количество иностранных издателей станет больше.

Напомним, RuStore вышел из стадии бета-тестирования и это произошло в феврале 2023 года.