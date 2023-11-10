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В российских регионах снижается скорость мобильного интернета

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Дефицит сотового оборудования стал основной причиной замедления мобильного интернета почти во всех регионах страны. Данные замеров агентства TelecomDaily показывают, что в среднем скорость интернета в регионах снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. Однако в Москве и в радиусе 500 км от МКАДа скорость интернета выросла на 20% — с 51 Мбит/с до 63,2 Мбит/с.

В то же время Минцифра не считает, что качество мобильного интернета ухудшилось. Министерство заявляет об усилении сетей по всей России.

Причины замедления скорости мобильного интернета в регионах сводятся к двум. Во-первых, это дефицит оборудования из-за оттока иностранных партнеров. Во-вторых, рост трафика на 16%. Операторы устанавливают новое оборудование в регионах, но делают это приоритетно для Москвы, а остатки привозят в другие города.

В Москве проблем с интернетом не наблюдается, так как это крупнейший рынок в стране, и все операторы направляют свои инвестиции сюда. Высокая конкуренция заставляет компании постоянно повышать качество связи. Кроме того, отмечается, что в столице сосредоточены федеральные госорганы и крупный бизнес, что объясняет особое внимание к развитию сети в этом регионе.

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