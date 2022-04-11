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В российских магазинах стали осваивать перепродажи подержанных смартфонов

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Теперь ритейлеры занимаются выкупом у россиян старых смартфонов, и в дальнейшем их выставляют на продажу.
Ранее продавцы предлагали только программу trade-in, но в текущей ситуации начал расти спрос на подержанную технику и магазины быстро отреагировали на это.

«Связной» запустил программу «Техника с пробегом», в ее рамках ведется выкуп смартфонов.

После проводится их проверка и работоспособность,  затем они выставляются на продажу.

В среднем за смартфон платят 12 тыс. рублей, и по мнению авторов программы, у каждого россиянина в среднем есть 2-2,5 устройства, которые можно продать.

В «Ситилинк» тоже есть аналогичная программа, через которую реализуют поддержанные «яблочные» смартфоны с гарантией.

Специалисты уверены, что подобные программы будут развивать в РФ и дальше.

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