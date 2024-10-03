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В российских магазинах появился игровой ноутбук InfinixGT BOOK

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На российском рынке начались продажи игрового ноутбука InfinixGT BOOK, который предлагается в двух версиях по цене от 120 000 рублей.

В российских магазинах появился игровой ноутбук InfinixGT BOOK

Ноутбук представлен с процессорами Intel Core i5-13420H и i5-12450H и оснащен технологиями трассировки лучей RTX, а также DLSS 3. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а постоянной памяти будет 512 ГБ или 1 ТБ. GT BOOK поддерживает Wi-Fi 6E, FHD камеру имеет стереодинамики с поддержкой DTS, а еще порты USB и HDMI.

В качестве видеокарты доступны модели NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4050 с 8 или 6 ГБ видеопамяти. Что касается экрана, то он имеет размер 16 дюймов и частоту обновления 120 Гц.

В российских магазинах появился игровой ноутбук InfinixGT BOOK

Дизайн GT BOOK футуристичный, с адаптивной LED-подсветкой, которую можно настроить под разные игры. Клавиатура выделяет клавиши WASD и оптимизирована для игрового процесса. Ноутбук весит 1,99 кг и имеет толщину 18,9 мм, а мощная батарея на 70 Вт·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

В российских магазинах появился игровой ноутбук InfinixGT BOOK

В российских магазинах М.Видео и Эльдорадо стоимость модели Infinix GT BOOK с i5-13420H, RTX 4050 и 16 ГБ/512 ГБ составляет 119 999 рублей, а версия Infinix GT BOOK с i5-12450H, RTX 4060 и 16 ГБ/1 ТБ обойдется в 129 999 рублей.

В российских магазинах появился игровой ноутбук InfinixGT BOOK

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