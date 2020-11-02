В России заработает функция ЭКГ на Apple Watch Series 4 и новее

Заблокированная ранее функция «ЭКГ» будет доступна в России на Apple Watch Series 4 и более новых моделях умных часов. Разблокировку функции следует ждать после выхода очередного обновления iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Напомним, что функция «ЭКГ» дает возможность пользователям умных часов самостоятельно снять электрокардиограмму непосредственно с запястья руки, а также при неблагоприятных симптомах, таких как нерегулярное или учащённое сердцебиение, записать сердечный ритм и сообщить об этом доктору. Функция отправки уведомлений о нерегулярном сердечном ритме на девайсах Apple Watch Series 3 или новее с определенной периодичностью анализирует ритм сердца в фоновом режиме и отправляет уведомления в случае появления нерегулярного ритма, которое вызвано мерцательной аритмией.

В соответствии с заявлением ВНИИМТ, подразделением Росздравнадзора, функция «ЭКГ» и уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются полноценными медицинскими устройствами. Они не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачами и особенно самостоятельной постановки диагноза.

Функция «ЭКГ» и уведомления о нерегулярном сердечном ритме могут помочь пользователям распознать признаки мерцательной аритмии — одной из самых частых разновидностей нерегулярного сердечного ритма. Если оставить симптомы без внимания, то мерцательная аритмия может стать одним из основных отклонений, которые приводят к сердечному приступу, и как следствие второй по частотности причиной гибели людей во всём мире.