В России запустят аналог американскому Starlink

Российская компания «Бюро 1440», входящая в холдинг «Икс холдинг», планирует запустить коммерческий сервис спутникового интернета к 2027 году.

Для начального покрытия потребуется 250 спутников, а к 2030 году планируется запуск более 700 аппаратов для обеспечения глобального покрытия.

Заявление было сделано генеральным директором группы компаний Yadro, также входящей в холдинг «Икс холдинг».

Потенциальное количество абонентов сервиса в России оценивается в 1,5-2 миллиона человек, а по всему миру — до 12 миллионов конечных пользователей.

Старлинк — это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа в высокоскоростной широкополосный интернет в местах, где доступ к интернету был ненадежным, дорогим или полностью отсутствовал.