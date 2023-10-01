В России запустили «живые» продажи линейки смартфонов iPhone 15

В настоящее время новые модели iPhone уже доступны для покупки в офлайн-магазинах. Однако это предложение распространяется только на жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Компания МТС в своем пресс-релизе объявила о начале продаж iPhone 15 и 15 Pro, которые теперь можно приобрести в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшем будущем планируется доставка гаджетов и в другие регионы России.

Для жителей остальных регионов, желающих приобрести новые модели iPhone, доступно онлайн-приобретение через интернет-магазины МТС. Клиенты смогут оформить заказы онлайн и получить их с помощью доставки.

Напомним, что МТС уже начала прием предварительных заказов на iPhone 15 в конце августа. За день до мирового старта продаж, компания провела демонстрацию премиальной модели iPhone 15 Pro Max во флагманском магазине в Москве.

Цены на новые модели iPhone в России начинаются от 124 990 рублей за iPhone 15, от 139 990 рублей за iPhone 15 Plus, от 154 990 рублей за iPhone 15 Pro и от 189 990 рублей за iPhone 15 Pro Max.