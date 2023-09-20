В России запустили в продажу Realme C51 с 50-мегапиксельной камерой

Realme начинает продажи бюджетного смартфона Realme C51 в России.

Компания Realme объявила о старте продаж нового бюджетного смартфона Realme C51 на российском рынке. Устройство позиционируется как «чемпионский» телефон, продолжающий серию Champion.

Realme C51 предлагается в России в черном и зеленом цветах с 4ГБ ОЗУ/128ГБ памяти по цене 13999 рублей. Одной из особенностей стал «остров» в стиле iPhone 14 Pro.

Основные характеристики включают: 6,7-дюймовый HD+ дисплей с 90Гц, 5Мп фронтальную камеру, двойную тыльную камеру 50Мп, Unisoc T612, 5000мАч батарею с 33Вт зарядкой, боковой сканер отпечатков, Android 13.

Таким образом, Realme выводит на российский рынок новую бюджетную модель C51 с современным дизайном и невысокой ценой.