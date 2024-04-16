В России запустили производство принтеров «Катюша» на собственных печатных платах

Компания «Катюша» начала серийное производство принтеров и МФУ под своим брендом, используя собственные российские печатные платы. Печатные платы производятся в Ленинградской области, а сборка принтеров и МФУ осуществляется в Московской области.

Это первый случай в России, когда принтеры выпускаются на основе отечественных печатных плат. Печатные платы компании «Катюша» уже внесены в Реестр Минпромторга. Компания также производит российские SSD-диски и считыватели USB-карт для МФУ.

МФУ «Катюша» с российскими платами имеет скорость печати 40 листов A4 в минуту и разрешение 1200х1200 пикселей. Они оснащены интерфейсами Ethernet, USB и Wi-Fi, а также поддерживают отечественные операционные системы «Альт» и «Ред ОС». МФУ также поддерживает удаленную печать через программу «Смарт Принт» и позволяет подключать смартфоны для печати документов по QR-коду.

Основными клиентами компании «Катюша» являются медицинские учреждения и госкорпорации.