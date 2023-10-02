В России запустили производство премиального ноутбука «Гравитон»

Компания «Гравитон» запустила в серийное производство свою новинку — ноутбук Н17И-Т. Этот премиальный ноутбук с металлическим корпусом может стать полноценной альтернативой настольным компьютерам, сообщает производитель.

Одной из особенностей устройства является 17,3-дюймовый экран IPS с разрешением Full HD и антибликовым покрытием. Благодаря этому текст и изображения отображаются комфортно.

Размеры ноутбука «Гравитон» H17И-Т составляют 398 × 264 × 19 мм, а вес — 2,3 кг. Фото: graviton.ru

Особенности нового ноутбука включают процессоры Intel Core 11-го поколения, такие как i3, i5 и i7; SSD-накопитель М.2 до 4 Тб и возможность установки дополнительного 2,5″; двухуровневую подсветку клавиатуры; питание через USB Type-C с мощностью 65 Вт; сканер отпечатка пальцев.

На ноутбук можно установить российские операционные системы, такие как Astra Linux SE и РЕД ОС. Эта новинка сертифицирована для использования с ними.

Стоимость версии Н17И-Т с процессором Core i5-1135G7 и 8/256 ГБ памяти указана на сайте дистрибьютора 3Logic Group и составляет 130 000 рублей.