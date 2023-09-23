Производство отечественного защищенного смартфона запущено в России

Завод «Рутек» в Саранске приступил к выпуску защищенного смартфона «Р-фон» на российской мобильной ОС «Роса Мобайл», сообщают «Ведомости».

По словам представителя НТЦ «ИТ Роса», разработчика ОС, для максимальной защиты данных пользователей специалисты центра самостоятельно пишут драйверы для всех компонентов смартфона.

Ранее сообщалось, что «Р-фон» получит 6,7-дюймовый экран, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти, камеру на 50 Мп и батарею 5000 мА⋅ч. По характеристикам он эквивалентен смартфонам Tecno Spark 10, Infinix Hot 12 Pro, Oppo A58 и Xiaomi Redmi 12.

По словам главы комитета АРПЭ Максима Копосова, термин «поверхностный монтаж» означает установку электронных компонентов на плату и часто используется, когда речь идет о поставках продукции азиатскими производителями. Это более высокая локализация, чем просто продажа готовых устройств под своим брендом, но не полноценная разработка в России.

Президент АРПЭ Иван Покровский считает, что для технологической независимости важнее процесс проектирования, а не сборка. Разработчики определяют выбор компонентов и могут оставлять «закладки».

Однако создатели «Р-фона» утверждают, что смартфон защищен, поскольку драйверы писались с нуля. Это исключает наличие скрытых «закладок».

Сейчас идет подготовка документов для включения смартфона в реестр российской радиоэлектроники. Проводится экспертиза на предмет соответствия критериям отечественного устройства.