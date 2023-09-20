В России запустили продажу телевизора Sber QLED 4K UHD 75

Компания SberDevices представила самый большой телевизор из своей линейки умных TV.

Теперь клиентам стала доступна модель Sber QLED 4K UHD 75 дюймов. До этого в продаже находились телевизоры от 32 до 65 дюймов.

Диагональ новинки увеличилась до 75 дюймов, а цена составит 119 990 рублей.

Телевизор получил QLED-матрицу с разрешением 4K и яркостью 400 кд/м2. Характеристики включают 1,5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти. Звук выдают динамики мощностью 10 Вт.

На TV установлена операционная система «Салют ТВ» с поддержкой виртуального ассистента «Салют». Пользователи получат доступ к сотне бесплатных каналов и приложений маркетплейса.