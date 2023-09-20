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В России запустили продажу телевизора Sber QLED 4K UHD 75

Автор На чтение 1 мин Просмотров 959 Опубликовано

Компания SberDevices представила самый большой телевизор из своей линейки умных TV.

Теперь клиентам стала доступна модель Sber QLED 4K UHD 75 дюймов. До этого в продаже находились телевизоры от 32 до 65 дюймов.

Диагональ новинки увеличилась до 75 дюймов, а цена составит 119 990 рублей.

Телевизор получил QLED-матрицу с разрешением 4K и яркостью 400 кд/м2. Характеристики включают 1,5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флэш-памяти. Звук выдают динамики мощностью 10 Вт.

На TV установлена операционная система «Салют ТВ» с поддержкой виртуального ассистента «Салют». Пользователи получат доступ к сотне бесплатных каналов и приложений маркетплейса.

 

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