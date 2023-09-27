В России запустили продажу смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro

Доступны для российских потребителей обе модели: Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, представленные в трех цветовых вариантах: синем, зеленом и черном. Задняя панель синей модели отделана экокожей Xiaomi BioComfort, а задние панели зеленой и черной моделей выполнены из глянцевого стекла.

Цена розничной версии Xiaomi 13T с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти составит 47 990 рублей, а версии с 12 ГБ / 256 ГБ — 54 990 рублей.

Xiaomi 13T Pro будет доступен по цене 79 990 рублей за версию с 12 ГБ / 256 ГБ, 84 990 рублей за версию с 12 ГБ / 512 ГБ и 92 990 рублей за версию с 16 ГБ и 1 ТБ. В сравнении, в Европе цены начинаются от 649 евро (66 118 рублей) и 799 евро (81 399 рублей) соответственно.

Кроме того, покупатели получат 24-месячную гарантию, одну бесплатную замену экрана в течение 6 месяцев с момента покупки, один бесплатный ремонт без гарантии в течение 12 месяцев с момента покупки, временный смартфон во время ремонта и специальную телефонную линию обслуживания.

Основной особенностью является камера с оптикой Leica и тремя модулями: 50 Мп (широкоугольный объектив), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширокоугольный объектив).

Среди основных характеристик — 6,67-дюймовый CrystalRes AMOLED дисплей с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц, фронтальная камера на 20 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, стереодинамики, поддержка NFC и защита от воды (IP68).

Отличия между Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro заключаются в процессорах: Xiaomi 13T оснащен SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, в то время как Xiaomi 13T Pro использует SoC MediaTek Dimensity 9200+ и поддерживает зарядку мощностью 120 Вт.

Обновления для этих смартфонов будут доступны в течение 5 лет, включая четыре обновления операционной системы Android и год обновлений безопасности от Xiaomi.