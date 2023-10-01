В России запустили продажи смартфона Honor 90 по цене от 40 тыс. рублей

Российские магазины начали продажи смартфона Honor 90. Этот доступный телефон был представлен в Китае в мае 2023 года.

Характеристики Honor 90 включают AMOLED-дисплей размером 6,7 дюйма с разрешением 2664×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.

Внутри устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Оперативная память составляет 8 или 16 ГБ, а встроенная память — 256 или 512 ГБ.

Смартфон оснащен основной камерой, включающей главный модуль 200 Мп с апертурой f/1,9 и размером матрицы 1/1,4 дюйма, ультраширокоугольный модуль 12 Мп с апертурой f/2,2 и датчик глубины 2 Мп с апертурой f/2,4.

Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп с апертурой f/2,4 и поддержку записи видео 4K при 30 кадрах в секунду.

Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт.

Honor 90 уже доступен для покупки в магазинах электроники и на маркетплейсах. В период с 29 сентября по 30 октября была доступна скидка 5000 рублей на покупку Honor 90.

Цена смартфона в конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ составляет 39 990 рублей, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ стоит 44 990 рублей.