В России запустили продажи новых телевизоров от Philips

В Россию поступили обновленные линейки телевизоров Philips с технологиями для геймеров и киноманов.

Серия Philips OLED 808/708 получила панели с высокой яркостью 1000 кд/м2, подходящие для игр. Модели совместимы с Dolby Vision 4K 120Гц, VRR 4K 40-120Гц, FreeSync Premium, G-SYNC и оптимизированы под разные жанры. Звуковая система мощностью 70 Вт.

Линейка The One 8808/8848 оснащена технологией Ambilight, операционной системой Google TV и улучшенным интерфейсом. Панели WCG работают с частотой 120 Гц.

Philips OLED 808 предлагают в диагоналях 55 и 65 дюймов, OLED 708 — 48 и 55 дюймов.

Продажи новинок стартовали в крупных российских сетях «М.Видео», «Эльдорадо», Citilink, DNS, Holodilnik.ru, «Технопарк».