В России запустили продажи игрового смартфона Infinix GT 10 Pro

Компания Infinix объявила о выпуске своего первого игрового смартфона — GT 10 Pro. Устройство отличается высокой производительностью и имеет агрессивный дизайн в стиле «киберпанк». Оно также оснащено специальной версией фирменной прошивки на базе Android 13, созданной специально для геймеров.

GT 10 Pro доступен в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, и имеет черный и серый цвета. Его цена составляет 32 990 рублей, но при старте продаж пользователи могут приобрести его по специальной промо-цене в 27 990 рублей.

В качестве центрального процессора в GT 10 Pro используется MediaTek Dimensity 8050 5G, который выполнен по 6-нм техпроцессу. Смартфон с легкостью справляется с большинством современных игр на высоком уровне настроек графики благодаря тактовой частоте до 3 ГГц.

Экран смартфона имеет качественную AMOLED матрицу FHD+ разрешения и частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность изображения и точную передачу цветов. Кроме того, GT 10 Pro обладает модуляцией ШИМ на уровне 1920 Гц, что снижает нагрузку на глаза пользователей.

Для обеспечения высокой производительности устройства также доступно 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 16 ГБ за счет части встроенной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 256 ГБ и может быть расширена с помощью карты памяти до 2 ТБ.

GT 10 Pro оснащен 108-мегапиксельной основной камерой и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, которая заряжает его 5000 мАч батарею до 70% за 30 минут.

Он также имеет функцию обходной зарядки, позволяющую питать процессор напрямую, минуя аккумулятор, что экономит ресурсы и снижает нагрев устройства во время продолжительных игровых сессий.