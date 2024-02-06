В России запустили продажи Honor X8b и Honor X7b

В России уже можно приобрести смартфоны Honor X8b и X7b. Эти устройства доступны для покупки в розничных магазинах, а также интернет площадках розничных продаж. Оба смартфона входят в популярную серию HONOR X и обещают улучшенные возможности в области дизайна, фотосьемки и автономной работы.

HONOR X8b получил модуль основную камеру, состоящую из основного сенсора 108 Мп, ультраширокоугольной оптики с датчиком изображения на 5 Мп и макрокамеры с разрешением 2 Мп. HONOR X8b также оснащен фронтальной камерой 50 Мп.

Одной из особенностей HONOR X8b является его качественный AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с ШИМ-частотой 3240 Гц, что обеспечивает комфортное использование устройства в любых условиях освещения, а также снижает мерцание при низкой яркости дисплея. За счет высокой частоты работы дисплея, компании удалось реализовать технологию защиты зрения.

Новинка получила боковые рамки толщиной 6,78 мм, также заявлено, что HONOR X8b является одним из самых тонких смартфонов на рынке. Вес устройства составляет всего 166 грамм. Он доступен в трех цветовых вариантах: «Благородный зеленый», «Титановый серебристый» и «Полночный черный».

Смартфон HONOR X7b оснащен экраном HONOR FullView размером 6,8 дюйма и разрешением Full HD. Устройство оснащено батареей емкостью 6000 мАч. Это позволяет аппарату работать до 3 дней без подзарядки, за счет такого аккумулятора лаборатория DXOMARK присвоила смартфону награду Battery Gold Label. HONOR X7b доступен в трех цветах: «Изумрудный зеленый», «Мерцающий серебристый» и «Глубокий черный».