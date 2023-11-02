В России запустили продажи дешевого монстра автономности OPPO A18

В российских магазинах начались продажи нового смартфона OPPO A18, который предлагает внушительную батарею емкостью 5000 мАч. Цена на гаджет составляет всего 14 999 рублей.

OPPO A18 оснащен мощным и энергоэффективным процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти, что обеспечивает плавную работу и достаточную автономность.

Внешний вид смартфона представлен в черном и голубом цветах, а корпус защищен по стандартам пыле- и влагозащиты IP54 и IPX4.

OPPO A18 имеет ультратонкий дизайн с толщиной всего 8,16 мм и весом около 188 г. Встроенный сканер отпечатка пальца находится в кнопке питания, что обеспечивает удобство использования.

Процессор MediaTek Helio G85 обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении, а движок Dynamic Computing Engine гарантирует длительную стабильную работу смартфона. OPPO провела испытания Fluency Protection, в которых было подтверждено, что устройство сохраняет менее 10% показателя старения, обеспечивая долговечность и комфортное использование в течение 36 месяцев.

Смартфон OPPO A18 обладает 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он также имеет функцию All-Day AI Eye Comfort для защиты глаз.

Особое внимание уделено безопасности зарядки и надежности аккумулятора. OPPO внедрила технологии All-Day Charging Protection и All-Day AI Power Saving, которые обеспечивают безопасность и эффективность зарядки, а также длительную работу в режиме ожидания.

OPPO A18 уже доступен в российских магазинах по цене 14 999 рублей за модель с 128 ГБ постоянной памяти и 4 ГБ оперативной памяти.