В России запустили продажи бюджетного смартфона Vivo Y17s с ёмкой батареей

В середине сентября компания Vivo представила доступный смартфон Vivo Y17s, который теперь доступен и в России. Устройство оснащено большим 6,56-дюймовым экраном, емкой батареей 5000 мАч и тройной камерой.

Однако, производительность данной модели не является самой высокой из-за установленного чипа MediaTek Helio G85, что может не позволить запускать «тяжелые» игры.

Основным преимуществом Vivo Y17s является 50-мегапиксельная камера, которая позволяет делать качественные снимки в дневное время суток. О производительности ночной съемки информация не предоставлена производителем.

Характеристики Vivo Y17s включают 6,56-дюймовый IPS экран с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Внутри устройства установлен процессор MediaTek Helio G85, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. В качестве камер устройство оснащено основной 50-мегапиксельной камерой, датчиком глубины 2 Мп и фронтальной 8-мегапиксельной камерой. Смартфон работает на операционной системе Android 13 с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 13.

Согласно данным Vivo, время работы при просмотре видео на YouTube составляет 19,67 часов. Производитель обещает поддерживать устройство в течение следующих четырех лет. Быстрая зарядка позволяет зарядить аккумулятор до 32% всего за 30 минут.

Плюсами Vivo Y17s являются доступная цена, поддержка «аура-вспышки» (функция, которая освещает экран при получении уведомлений), большой экран и наличие слота для двух SIM-карт. Минусами являются пластиковый корпус, несимметричные рамки вокруг экрана и старомодный вырез-капля.

Vivo Y17s уже доступен для приобретения в России на официальном сайте Vivo и в магазинах-партнерах компании. Смартфон предлагается в лавандовом и оливковом цветах корпуса по цене 13 999 рублей.