В России запустили предзаказы на смартфон Honor 90

Хотя официально Honor 90 для российского рынка еще не представлен, крупные ретейлеры уже принимают предварительные заказы на него.

В Россию не поступила белая версия телефона. Предлагаются черный, голубой и зеленый цвета.

Цены на модели в DNS и «М.Видео-Эльдорадо»:

8/256 ГБ — 39 999 рублей (потом 44 999);

12/512 ГБ — 44 999 рублей (потом 49 999).

В подарок к предзаказу дается Яндекс Станция Мини.

Открытые продажи намечены на 29 сентября.

Основные характеристики включают AMOLED дисплей 6,7″ 1,5К 120Гц, 50Мп фронталку, тройную камеру 200+12+2Мп, Snapdragon 7 Gen 1, 5000 мАч батарею с 66Вт зарядкой, 5G, Android 13 с MagicOS 7.1.