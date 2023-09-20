В России запустили предзаказы на смартфон Honor 90

Хотя официально Honor 90 для российского рынка еще не представлен, крупные ретейлеры уже принимают предварительные заказы на него.
В Россию не поступила белая версия телефона. Предлагаются черный, голубой и зеленый цвета.
Цены на модели в DNS и «М.Видео-Эльдорадо»:
8/256 ГБ — 39 999 рублей (потом 44 999);
12/512 ГБ — 44 999 рублей (потом 49 999).
В подарок к предзаказу дается Яндекс Станция Мини.
Открытые продажи намечены на 29 сентября.
Основные характеристики включают AMOLED дисплей 6,7″ 1,5К 120Гц, 50Мп фронталку, тройную камеру 200+12+2Мп, Snapdragon 7 Gen 1, 5000 мАч батарею с 66Вт зарядкой, 5G, Android 13 с MagicOS 7.1.