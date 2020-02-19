В России запустили оплату бензина по QR-коду

Автовладельцы теперь могут оплачивать топливо на заправочных комплексах через смартфон по QR-коду.

Новая система оплаты работает через Системы быстрых платежей.

Для оплаты не нужно подходить к кассе, а достаточно только смартфона и установленной в нем программой банка подключённого к Системе быстрых платежей.

Как отметили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), владельцы АЗК за счет нового метода оплаты смогут сэкономить свыше 1 млн рублей в год за счет сокращения издержек на транзакциях.

Автовладельцы в свою очередь смогут заправлять свой автомобиль еще быстрее.

К лету по QR-коду можно будет оплачивать топливо более чем на 2000 заправках, а до конца года быстрая оплата станет доступна на 4000 АЗС.