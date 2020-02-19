В России запустили оплату бензина по QR-коду

В России запустили оплату бензина по QR-коду19.02.2020 23:19
Автовладельцы теперь могут оплачивать топливо на заправочных комплексах через смартфон по QR-коду.
Новая система оплаты работает через Системы быстрых платежей.
Для оплаты не нужно подходить к кассе, а достаточно только смартфона и установленной в нем программой банка подключённого к Системе быстрых платежей.
Как отметили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), владельцы АЗК за счет нового метода оплаты смогут сэкономить свыше 1 млн рублей в год за счет сокращения издержек на транзакциях.
Автовладельцы в свою очередь смогут заправлять свой автомобиль еще быстрее.
К лету по QR-коду можно будет оплачивать топливо более чем на 2000 заправках, а до конца года быстрая оплата станет доступна на 4000 АЗС.
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