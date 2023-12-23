Главная » Новости

В России запустили iPhone на батарейках Duracell

Автор На чтение 1 мин Просмотров 118 Опубликовано

Необычный эксперимент был проведен российскими фанатами Apple, которые создали уникальный iPhone, работающий от пальчиковых батареек Duracell.

Блогер Александр Васильев, известный с YouTube-канала Newtonlabs, продемонстрировал этот необычный аппарат, который не имеет встроенного аккумулятора. Вместо него устройство оснащено шестью батарейками Duracell.

Этот эксперимент получил название iPhone 7 Plus AA Battery Mark II и, по словам создателей, является первым в мире смартфоном такого рода.
Для создания этого уникального iPhone использовались компоненты шестилетнего красного iPhone 7 Plus.

Чтобы заменить встроенный аккумулятор, было необходимо отсоединить его и подключить шлейф питания к блоку с пальчиковыми батарейками. Хотя для работы смартфона достаточно трех аккумуляторов, для обеспечения стабильного функционирования всех компонентов, включая камеру, было решено использовать шесть батареек.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.