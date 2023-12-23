В России запустили iPhone на батарейках Duracell

Необычный эксперимент был проведен российскими фанатами Apple, которые создали уникальный iPhone, работающий от пальчиковых батареек Duracell.

Блогер Александр Васильев, известный с YouTube-канала Newtonlabs, продемонстрировал этот необычный аппарат, который не имеет встроенного аккумулятора. Вместо него устройство оснащено шестью батарейками Duracell.

Этот эксперимент получил название iPhone 7 Plus AA Battery Mark II и, по словам создателей, является первым в мире смартфоном такого рода.

Для создания этого уникального iPhone использовались компоненты шестилетнего красного iPhone 7 Plus.

Чтобы заменить встроенный аккумулятор, было необходимо отсоединить его и подключить шлейф питания к блоку с пальчиковыми батарейками. Хотя для работы смартфона достаточно трех аккумуляторов, для обеспечения стабильного функционирования всех компонентов, включая камеру, было решено использовать шесть батареек.