Главная » Новости

В России запустил продажи iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 238 Опубликовано

Ритейлеры РФ приступили к продажам новейших смартфонов от Apple. Модели появились в розничной сети одновременно в нескольких крупных магазинах, серди них «М.Видео-Эльдорадо», DNS, re:Store и «Мегафон». В России продажи новейших смартфонов от «яблочной» компании стартовали в один день с остальным миром.

В частности, в «Мегафоне» базовая модель iPhone 15 обойдется покупателю в 124990 руб. В «М.Видео-Эльдорадо» та же модель оценена в 129999 руб., в re:Store — 129990 руб. Продавцы на старте продаж сразу предлагают весь модельный ряд iPhone 15, который состоит из двух бюджетных 15 и 15 Plus и флагманские 15 Pro и 15 Pro Max.

Напомним, новая линейка смартфонов от Apple была анонсирована 12 сентября.

iPhone 15
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.