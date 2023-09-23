В России запустил продажи iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Ритейлеры РФ приступили к продажам новейших смартфонов от Apple. Модели появились в розничной сети одновременно в нескольких крупных магазинах, серди них «М.Видео-Эльдорадо», DNS, re:Store и «Мегафон». В России продажи новейших смартфонов от «яблочной» компании стартовали в один день с остальным миром.

В частности, в «Мегафоне» базовая модель iPhone 15 обойдется покупателю в 124990 руб. В «М.Видео-Эльдорадо» та же модель оценена в 129999 руб., в re:Store — 129990 руб. Продавцы на старте продаж сразу предлагают весь модельный ряд iPhone 15, который состоит из двух бюджетных 15 и 15 Plus и флагманские 15 Pro и 15 Pro Max.

Напомним, новая линейка смартфонов от Apple была анонсирована 12 сентября.