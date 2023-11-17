В России запущены продажи ультрабюджетника TECNO SPARK Go 2024

В магазинах России уже доступен новый гаджет от TECNO — модель SPARK Go 2024. Хотя этот смартфон не является флагманским, он предлагает неплохие возможности в своей ценовой категории.

Одним из преимуществ является 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Благодаря двойным стереодинамикам с настройками от DTS, звук воспроизводится качественно, а функция усиления громкости позволяет увеличить его на 400%.

Отдельно стоит отметить наличие интерфейса Dynamic Port. Встроенный в экран устройства виджет-островок отображает уведомления, что позволяет избежать необходимости постоянно разблокировать экран для просмотра сообщений и переключения приложений.

Технические характеристики TECNO SPARK Go 2024 включают 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри смартфона установлен процессор Unisoc Tiger T606. Оперативная память составляет 3/4 ГБ, а встроенной памяти — 64/128 ГБ (есть слот для microSD).

Камера оснащена основным датчиком 13 Мп и дополнительным датчиком 0,8 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а зарядка осуществляется с помощью порта USB-C и поддерживает мощность 10 Вт. Смартфон работает на операционной системе Android 13 Go.

Цена TECNO SPARK Go 2024 зависит от выбранной конфигурации. Версия с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит 8 990 рублей.

Версия с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти доступна по цене 9 990 рублей. А версия с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти продается по цене 10 990 рублей.