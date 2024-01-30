В России запатентовали свой Cybertruck на базе ВАЗ-2104 «Жигули»

В базе Роспатента была обнаружена удивительная заявка, которая вызвала огромный резонанс в сети. На фотографиях, прикрепленных к заявке, можно увидеть автомобиль с уникальным дизайном, который сочетает в себе черты двух моделей — Tesla Cybertruck и ВАЗ-2104 «Жигули».

От Tesla Cybertruck автомобиль унаследовал угловатый и смелый внешний вид, с острыми гранями и массивными выступами. Цветовая гамма также выполнена в стиле Tesla, придавая автомобилю современный и стильный вид.

Однако, помимо внешнего вида, автомобиль обладает и другими уникальными особенностями. Например, он оснащен прямоугольной диодной оптикой, которая придает ему современный и футуристический вид.

Кроме того, колесные диски автомобиля имеют аэродинамические свойства, что способствует улучшению эффективности и экономии топлива.

Заявка была подана частным лицом из Курска в октябре прошлого года, но стала доступна для общественности лишь в январе 2024 года. Это вызвало огромный интерес и живое обсуждение в сети.

Пока нет информации о том, кто является автором и какие планы связаны с этим уникальным автомобилем.