В России зафиксированы новые атаки группировки Lazarus из Северной Кореи

Для взлома систем хакеры из Северной Кореи использовали продвинутую версию фреймворка, способную взломать любую известную операционную систему для компьютера.

«Лаборатория Касперского» зафиксировала в России атаки хакерской группы Lazarus, а эта группировка при взломе систем активно использовала бэкдор Manuscrypt, который имеет пересечения с MATA.

В связке с командным сервером и внутренними компонентами это получается мультиплатформенный инструмент для атаки на компьютеры работающий под управлением Windows, Linux или macOS.

Специалисты отметили, что новый вредоносный инструмент создан для долгосрочного использования и на его создание затрачено большое количество ресурсов.

Группировка Lazarus проводила атаки с целью краж данных корпораций и заражения закрытых сетей троянскими программами.

Специалисты «Лаборатории Касперского» отметили, что атаки были произведены не только в России, но также и в других странах, среди которых Индии и Япония.