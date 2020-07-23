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В России зафиксированы новые атаки группировки Lazarus из Северной Кореи

23.07.2020 22:40

Для взлома систем хакеры из Северной Кореи использовали продвинутую версию фреймворка, способную взломать любую известную операционную систему для компьютера.
«Лаборатория Касперского» зафиксировала в России атаки хакерской группы Lazarus, а эта группировка при взломе систем активно использовала бэкдор Manuscrypt, который имеет пересечения с MATA.

В связке с командным сервером и внутренними компонентами это получается мультиплатформенный инструмент для атаки на компьютеры работающий под управлением Windows, Linux или macOS.

Специалисты отметили, что новый вредоносный инструмент создан для долгосрочного использования и на его создание затрачено большое количество ресурсов.

Группировка Lazarus проводила атаки с целью краж данных корпораций и заражения закрытых сетей троянскими программами.

Специалисты «Лаборатории Касперского» отметили, что атаки были произведены не только в России, но также и в других странах, среди которых Индии и Япония.

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