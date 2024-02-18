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В России зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Больше всего на сбой в работе мессенджера жалуются жители Москвы и Петербурга, также проблемы с доступом наблюдаются и в других российских регионах, но доля жалоб не превышает 5%, о чем свидетельствуют данные портала сбой.рф.

Но как оказалось, проблемы наблюдаются не только в России, и сбой носит массовый характер. Так, данные downdetector указывают на то, что проблемы с Telegram есть в США, Франции, Германии и Великобритании.

Чаще всего происходят сбои с приложением мессенджера, но некоторые пользователи не могут подключится к сервису, а также зайти в веб-версию.

О причинах сбоев информации пока нет.

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