В России выявлены мошеннические квитанции ЖКХ с опасными QR-кодами

В России начали появляться мошеннические квитанции за услуги ЖКХ с опасными QR-кодами. Эти подделки выглядят как настоящие, что затрудняет их распознавание.

Однако переход по таким QR-кодам может привести к потере денег и доступу злоумышленников к личным данным, включая аккаунты на «Госуслугах».

Мошенники рассылают такие квитанции по почте, и их основное отличие — это QR-код. При попытке оплаты через него деньги отправляются мошенникам вместо оплаты услуг. Жертвы могут понять, что стали жертвами обмана только после получения настоящей квитанции с указанием долга.

Кроме того, QR-код может содержать ссылку на загрузку вредоносного программного обеспечения, что дает мошенникам возможность получить удаленный доступ к банковским приложениям жертвы и даже к аккаунту «Госуслуг».

По информации СМИ, подобная схема активно распространена в Подмосковье, но также встречается и в других регионах. Поддельные квитанции начали распространяться во время пандемии, когда люди чаще стали оплачивать услуги онлайн.

Жертвами мошенников могут стать люди любого возраста и статуса, особенно те, кто предпочитает оплачивать услуги ЖКХ через QR-коды. Специалисты советуют проявлять осторожность, проверять все реквизиты и не отправлять деньги, если возникают подозрения.