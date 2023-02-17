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В России вышел в продажу HONOR X9a с дизайном и дисплеем уровня флагманов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

До российского рынка добрался смартфон Honor X9a, его уже можно купить в крупнейших маркетплейсах, а также розничных и онлайн магазинах бытовой и цифровой техники.
Honor X9a получил 6,67-дюймовый качественный OLED-экран с максимальной яркостью 800 нит и разрешением 2400×1080 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя до 300 Гц.

На задней панели устройства расположилась тройная камера во главе с 64 Мп сенсором, который дополнили ультраширокоугольным объективом с сенсором на 5Мп и сенсором для макросьемки на 2 Мп.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 695 5G, оперативной памяти установили 6 ГБ, но есть возможность ее расширить до 11 ГБ, это делается за счет быстрого накопителя. Он в Honor X9a на 128 ГБ. Питание аппарата обеспечивает аккумулятор на 5100 мАч.

Купить новинку можно за 27 990 рублей. При покупке смартфона с 17 февраля по 2 марта действует специальное предложение, которое позволяет стать обладателем устройства за 24 990 рублей и еще в подарок получить беспроводные наушники Choice Earbuds X3.

HONOR X9a
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