В России выросли продажи китайских ноутбуков и планшетов

По данным исследования, проведенного аналитиками популярной российской площадки Avito, продажи китайских ноутбуков и планшетов в России значительно выросли, однако Apple все еще остается лидером в этих категориях.

Аналитики изучили динамику продаж новых ноутбуков и планшетов на площадке Avito весной 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. По результатам исследования выяснилось, что Apple является лидером в обеих категориях, однако китайские бренды показали самый заметный рост.

Продажи новых планшетов увеличились на 14%, а их цена снизилась на 7%. Особенно вырос интерес к китайским брендам, таким как Umiio, спрос на который увеличился более, чем в 20 раз, и Xiaomi — на 53%.

Самыми популярными брендами планшетов остаются Apple (44%), Samsung (12%) и Huawei (6%). Новый iPad можно приобрести за 44 000 рублей, а б/у версию — за 21 000 рублей. Новые планшеты Samsung продаются по цене 39 000 рублей, а б/у можно приобрести за 8 000 рублей. Новый Huawei стоит 39 000 рублей, а б/у можно приобрести за 7 000 рублей.

Что касается ноутбуков, самыми популярными брендами являются MacBook (20%), ASUS (16%) и Lenovo (13%). За новый MacBook придется заплатить 109 000 рублей, а б/у версию можно приобрести за 44 000 рублей.

Новый ASUS продается по цене 73 000 рублей, а б/у можно приобрести за 21 000 рублей. Новый Lenovo стоит 77 000 рублей, а б/у версию можно приобрести за 20 000 рублей.