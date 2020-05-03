В России выпустили уникальный смартфон-танк iPhone Pobeda Т-34

Caviar расширила свою обширную коллекцию премиальных смартфонов новыми моделями, посвященными 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Новая серия получила название iPhone 11 Pro Pobeda. В ней четыре модели, одна из которых стилизована под танк Т-34.

Последний уже давно является символом ВОВ. В этом смартфоне корпус выполнили из титана, а задняя объёмная панель повторяет очертания легендарного танка. Стоимость iPhone 11 Pro Pobeda T-34 составляет от 319 тыс. рублей.



Вторая модель получила название «Офицеры», и ее цена будет от 309 тыс. рублей. В этой модели на задней панели кадр из фильма «Офицеры».

Следующая модель «Отстоим Москву» с изображением Кремля. При заказе данного смартфона придется заплатить от 337 тыс. рублей.

Самой дорогой версией стал iPhone 11 Pro СССР, стоимость которого составляет от 349 тысяч рублей, причем эта модель получила элементы из натуральной кожи аллигатора и герб СССР с золотым покрытием.

Все модели iPhone 11 Pro Pobeda будут выпущены ограниченным тиражом — 75 экземпляров.