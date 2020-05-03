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В России выпустили уникальный смартфон-танк iPhone Pobeda Т-34

03.05.2020 18:42

Caviar расширила свою обширную коллекцию премиальных смартфонов новыми моделями, посвященными 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Новая серия получила название iPhone 11 Pro Pobeda. В ней четыре модели, одна из которых стилизована под танк Т-34.

Последний уже давно является символом ВОВ. В этом смартфоне корпус выполнили из титана, а задняя объёмная панель повторяет очертания легендарного танка. Стоимость iPhone 11 Pro Pobeda T-34 составляет от 319 тыс. рублей.

В России выпустили уникальный смартфон-танк iPhone Pobeda Т-34
Вторая модель получила название «Офицеры», и ее цена будет от 309 тыс. рублей. В этой модели на задней панели кадр из фильма «Офицеры».

Следующая модель «Отстоим Москву» с изображением Кремля. При заказе данного смартфона придется заплатить от 337 тыс. рублей.

В России выпустили уникальный смартфон-танк iPhone Pobeda Т-34

Самой дорогой версией стал iPhone 11 Pro СССР, стоимость которого составляет от 349 тысяч рублей, причем эта модель получила элементы из натуральной кожи аллигатора и герб СССР с золотым покрытием.

Все модели iPhone 11 Pro Pobeda будут выпущены ограниченным тиражом — 75 экземпляров.

В России выпустили уникальный смартфон-танк iPhone Pobeda Т-34 В России выпустили уникальный смартфон-танк iPhone Pobeda Т-34

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