В России выпустили самый маленький кнопочный телефон по цене 990 рублей

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.28 EUR/RUB: 90.71 BTC/USD: 8756.9

15 ноября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

В России выпустили самый маленький кнопочный телефон по цене 990 рублей

14.10.2020 15:39

Кнопочный телефон размером с автомобильный брелок выпустила российская компания Inoi. В России выпустили самый маленький кнопочный телефон по цене 990 рублей
Новый кнопочный телефон получил название Inoi 102, а его ценник составляет 990 рублей. Размеры новинки следующие: 67 х 28 х 12 мм, вес – 22 грамма.

Пользователям будет доступен экран 0,66 дюйма, выполненный по технологии PMOLED. В устройстве установили процессор MTK6261D, а аккумулятор получил емкость 300 мАч.

Такая батарея позволит обеспечить два дня заряда в режиме ожидания или несколько часов в режиме разговора.

Отдельно стоит отметить возможность Inoi 102 не только подключать Bluetooth-гарнитуры, но и самому выполнять роль Bluetooth-гарнитуры для смартфонов под управлением Android и iOS.

В продаже телефон будет предлагаться только в черном цвете.

В России выпустили самый маленький кнопочный телефон по цене 990 рублей

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги