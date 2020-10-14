В России выпустили самый маленький кнопочный телефон по цене 990 рублей

Кнопочный телефон размером с автомобильный брелок выпустила российская компания Inoi.

Новый кнопочный телефон получил название Inoi 102, а его ценник составляет 990 рублей. Размеры новинки следующие: 67 х 28 х 12 мм, вес – 22 грамма.

Пользователям будет доступен экран 0,66 дюйма, выполненный по технологии PMOLED. В устройстве установили процессор MTK6261D, а аккумулятор получил емкость 300 мАч.

Такая батарея позволит обеспечить два дня заряда в режиме ожидания или несколько часов в режиме разговора.

Отдельно стоит отметить возможность Inoi 102 не только подключать Bluetooth-гарнитуры, но и самому выполнять роль Bluetooth-гарнитуры для смартфонов под управлением Android и iOS.

В продаже телефон будет предлагаться только в черном цвете.