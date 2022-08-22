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В России выпустили эмулятор PlayStation 5, запускающий SDK-сэмплы консоли в 60 fps

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Новое поколение консоли от Sony вышло в 2020 году. Приставка на мировом рынке пользуется таким спросом, что производитель не может даже его удовлетворить из-за проблем с полупроводниками.

Консоли PlayStation всегда пользовались популярностью за счет эксклюзивов, которые не доступны у конкурентов и на ПК. Но эмулятор российских разработчиков InoriRus может решить проблему с запуском игр на ПК.

Эмулятор PlayStation 5 носит название Kyty, сейчас он может запускать ряд SDK-сэмплов с разрешением 720р и кадровой частотой 59-60 fps.

Тестирование эмулятора проводили на ПК с Core i7-7400 с видеокартой NVIDIA GTX 1050 Ti, на этом «железе» был запущен платформер Blackhole при 5-15 fps и Worms W.M.D. при 14-16 fps.

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