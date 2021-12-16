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Caviar выпустила в РФ бронированный iPhone 13 Pro без камер за 379 000 рублей

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Caviar выпустил новую серию смартфонов, основанную на iPhone 13 Pro.

Новинка получила название Stealth 2.0 и это бронированный аппарат с корпусом, изготовленным из баллистической стали второго класса БР-2.

Эта сталь выдерживает выстрел из пистолета. Помимо защищенного от выстрелов корпуса смартфон лишен основной камеры, причем блок в аппарате полностью отсутствует, за счет чего устройство можно использовать в организациях с особым режимом.

«Беспрецедентный смартфон высочайшего уровня доступа: для тех, кто служит в организациях с особым режимом, для тех, кто каждый день идёт на риск, обороняя спокойствие граждан» написали на сайте Caviar.

Caviar выпустила в РФ бронированный iPhone 13 Pro без камер за 379 000 рублей

Stealth 2.0 будет выпущен в количестве 99 экземпляров по цене от 379 000 рублей. Также сегодня была показана версия Titanium, которая уже выполнена в титановом корпусе, и тоже может выдержать выстрел из пистолета.

Титановая версия также будет выпущена ограниченным тиражом в количестве 99 ед. Стоимость этой модификации смартфона составляет от 374 000 рублей.

Caviar выпустила в РФ бронированный iPhone 13 Pro без камер за 379 000 рублей

Caviar
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