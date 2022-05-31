Российская компания Caviar выпустила Apple Watch 7 за 1,4 миллиона рублей

Caviar выпустила серию роскошных смарт-часов, в основе которых лежит Apple Watch 7.

Все часы от российского бренда Caviar получили драгоценную отделку. Всего было представлено четыре модели по цене от 179 000 рублей.

Как написала пресс-служба бренда, на корпусе часов изображены рельефные растительные узоры, вдохновленные работами гравера XIX века Густава Янга.

При разработке корпуса дизайнеры вдохновлялись швейцарскими часами Patek Philippe Sky Moon Tourbillon и Vacheron Constantin Metiers d’Art.

Самая дорогая модель новой серии часов получила корпус из 18-каратного золота, ее можно будет купить за 1 390 000 рублей.