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В России вводится система рейтинга для водителей электросамокатов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания по кикшерингу электросамокатов Whoosh планирует ввести систему рейтинга для водителей. Согласно этой системе, плохим водителям будет ограничиваться скорость, а послушным позволят ехать быстрее.

Рейтинг будет основываться на отсутствии штрафов и жалоб со стороны пешеходов и других участников дорожного движения. Пользователи с высоким рейтингом получат возможность разгоняться до большей разрешенной скорости. Рейтинг можно будет увидеть в мобильном приложении.

Кроме того, Whoosh также разрабатывает технологию для обнаружения пьяных водителей электросамокатов. Данная система будет определять «когнитивные способности пользователя».

Whoosh планирует запустить систему рейтинга в течение двух лет, а также предложить штрафы в размере 100 000 рублей для пьяных водителей.

Весной 2024 года компания также ввела функцию «антитандем», которая блокирует использование электросамоката для поездок вдвоем.

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