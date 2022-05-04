Бесплатные игры по подписке PS Plus в России стало возможным забрать

Российский пользователи при попытке добавить в коллекцию майскую подборку игр по подписке PS Plus столкнулись с проблемой.

Система выдавала ошибку, как только совершалась попытка добавить бесплатную игру в библиотеку.

Через несколько часов компания Sony устранила ошибку, но с чем она была связана не сообщается, однако то что ее устранили стало известно из сообщений пользователей, которым удалось скачать игры.

Напомним, в марте Sony прекратила в Россию поставлять свои консоли и аксессуары, также была ограничена работа PS Store.

Позже ограничения были послаблены, и российские пользователи смогли активировать коды и совершать покупки, но только через кошелек PSN, также компания позволила скачивать игры из PS Plus.