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Бесплатные игры по подписке PS Plus в России стало возможным забрать

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Российский пользователи при попытке добавить в коллекцию майскую подборку игр по подписке PS Plus столкнулись с проблемой.
Система выдавала ошибку, как только совершалась попытка добавить бесплатную игру в библиотеку.

Через несколько часов компания Sony устранила ошибку, но с чем она была связана не сообщается, однако то что ее устранили стало известно из сообщений пользователей, которым удалось скачать игры.

Напомним, в марте Sony прекратила в Россию поставлять свои консоли и аксессуары, также была ограничена работа PS Store.

Позже ограничения были послаблены, и российские пользователи смогли активировать коды и совершать покупки, но только через кошелек PSN, также компания позволила скачивать игры из PS Plus.

PS Plus Sony
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