В России в 2022 году начнут производить очки для борьбы с бессонницей

В России в 2022 году начнут производить очки для борьбы с бессонницей17.05.2021 23:46
В следующем года на заводе «Техмаш» стартует производство очков, которые помогут людям страдающим бессонницей.
Специальные очки под названием «Blue Sky pro» будут излучать специальный спектр света аналогичный солнечному свету утром и вечером.
Это позволит активировать работу клеток мозга, которые у человека отвечают за «внутренние часы».
Для восстановления цикла сна и бодрствования, нужно в определённое время на полчаса каждый день одевать очки.
Эффективность «Blue Sky pro» уже проверили в ходе нейрофизиологических исследований.
Специальные очки должны помочь быстрее адаптироваться при смене часовых поясов и улучшить самочувствие человека.
Просмотры: