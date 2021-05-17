В России в 2022 году начнут производить очки для борьбы с бессонницей

В следующем года на заводе «Техмаш» стартует производство очков, которые помогут людям страдающим бессонницей.

Специальные очки под названием «Blue Sky pro» будут излучать специальный спектр света аналогичный солнечному свету утром и вечером.

Это позволит активировать работу клеток мозга, которые у человека отвечают за «внутренние часы».

Для восстановления цикла сна и бодрствования, нужно в определённое время на полчаса каждый день одевать очки.

Эффективность «Blue Sky pro» уже проверили в ходе нейрофизиологических исследований.

Специальные очки должны помочь быстрее адаптироваться при смене часовых поясов и улучшить самочувствие человека.