В России в 2,5 раза вырос спрос на ремонт китайских смартфонов

По данным Авито Услуг, в апреле 2024 года спрос на ремонт мобильных телефонов в России вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Особый рост спроса был отмечен на ремонт смартфонов китайского производства, который увеличился в 2,5 раза (+143%).

Среди популярных брендов смартфонов китайского производства в топ-5 находятся Xiaomi, Honor, Huawei, realme и Tecno.

Россияне предпочитают устройства этих производителей, так как они являются производительными, не уступают по качеству другим аналогам, но при этом имеют более привлекательную цену и не вызывают проблем с гарантийным обслуживанием.

Количество предложений по ремонту китайских мобильных телефонов по всей стране в марте 2024 года выросло в два раза (+96%) за последний год. Специалисты в данной области активно реагируют на ситуацию на рынке и предлагают новые услуги для ремонта этих устройств.