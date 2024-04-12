В России увеличился спрос на восстановленные модели iPhone

В России наблюдается увеличение спроса на восстановленные iPhone, особенно на модель iPhone 11.

Количество покупок восстановленных смартфонов в стране увеличилось в 3 раза с января по март 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказали в «Мегафоне».

Более 32% покупок приходится на смартфоны Apple, а самыми популярными моделями являются iPhone 11 на 64 и 128 ГБ и iPhone 12 Pro Max на 512 ГБ.

Вторым по популярности брендом восстановленных смартфонов стала Samsung, а на третьем месте расположилась компания Xiaomi.

Восстановленные смартфоны пользуются спросом благодаря возможности приобрести флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по более низкой цене.

Средняя стоимость восстановленного телефона в России составляет 22 625 рублей. Кроме того, растет спрос на китайские смартфоны, такие как Xiaomi, Huawei, Realme и Infinix. Также, в России начались продажи среднебюджетной линейки OPPO Reno11.