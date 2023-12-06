В России ухудшится качество роликов на YouTube

Google предупредил российских провайдеров о возможном снижении качества видео на YouTube из-за проблем с оборудованием в их сети Google Global Cache, которая находится в России.

Компания предлагает провайдерам установить прямое соединение с их сетью доставки контента в Москве или Санкт-Петербурге. Это позволит сохранить высокое качество доступа к сервисам Google, как сообщает издание ComNews.

Для обеспечения высококачественной передачи контента необходима сеть доставки контента, которая состоит из распределенных серверов, помогающих быстрее доставлять контент пользователям, находящимся рядом.

У Google такая сеть называется Google Global Cache, и она используется для ускорения загрузки YouTube и других сервисов Google. Ранее компания бесплатно устанавливала серверы по запросам операторов связи.

Однако из-за введения санкций Google потеряла возможность поставлять оборудование в Россию. В результате сервера постепенно выходят из строя и деградируют. Если в начале 2022 года в России было около 700 серверов GGC, то к концу 2023 года их останется всего 450.

С увеличением трафика доступ к YouTube в России замедлится уже в 2024 году. Сначала качество видео начнет снижаться в регионах, а трафик от них будет направляться в столицы, что может привести к перегрузке магистральных сетей.

В связи с запретом на поставку оборудования прямое соединение с российскими провайдерами может частично решить проблему. Отмечается, что некоторые отечественные операторы уже установили прямую связь с Google.