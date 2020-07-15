В России угонять топовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стало «бессмысленно»

Новые системы защиты от угона, а также идентификатор T- Mark делают угон внедорожника бессмысленным.

В России стартовал прием заказов на новую версию Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge.

В этой версии автопроизводитель реализовал целый комплекс противоугонных мер. По кузову на разных элементах установлено большое количество специальных меток T- Mark, сообщает портал «ТвоёАвто».

Это специальные точки, которые невозможно заметить невооружённым глазом. На самих точках находится код, благодаря которому можно получить все данные про автомобиль. Причем код у автопроизводителя привязан к VIN-номеру.

Также в Land Cruiser 200 Executive Lounge добавили сигнализацию с большим количеством датчиков.

Среди них есть датчик наклона и внутреннего объёма авто, датчик движения и независимая система обеспечения питания сигнализации.

В компании Toyota отметили, что такой комплекс мер делают угон автомобиля бессмысленным.

Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge можно приобрести от 6 119 000 рублей.