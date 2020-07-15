В России угонять топовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стало «бессмысленно»15.07.2020 17:57
Новые системы защиты от угона, а также идентификатор T- Mark делают угон внедорожника бессмысленным.
В России стартовал прием заказов на новую версию Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge.
В этой версии автопроизводитель реализовал целый комплекс противоугонных мер. По кузову на разных элементах установлено большое количество специальных меток T- Mark, сообщает портал «ТвоёАвто».
Это специальные точки, которые невозможно заметить невооружённым глазом. На самих точках находится код, благодаря которому можно получить все данные про автомобиль. Причем код у автопроизводителя привязан к VIN-номеру.
Также в Land Cruiser 200 Executive Lounge добавили сигнализацию с большим количеством датчиков.
Среди них есть датчик наклона и внутреннего объёма авто, датчик движения и независимая система обеспечения питания сигнализации.
В компании Toyota отметили, что такой комплекс мер делают угон автомобиля бессмысленным.
Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge можно приобрести от 6 119 000 рублей.
Просмотры:Метки: Toyota, Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge