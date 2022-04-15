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В России существует 11 альтернативных Monotype шрифтов отечественного производства

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Шрифты можно скачать бесплатно с сайта разработчика, где предлагается комплект шрифтов XO_Fonts.
Компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma, закрыла россиянам доступ к ним 14 апреля.

Российские разработчики уже давно разработали замену этим шрифтам. Компания-разработчик пакета «МойОфис» предложила бесплатно скачать и использовать аналоги американских шрифтов.

«В настоящее время набор состоит из 11 шрифтов и 24 начертаний. Их использование позволяет избежать искажений и нарушений структуры документа, а также сохранить количество строк, расположение таблиц и заголовков в прежнем виде. Их уникальной особенностью является совместимость с распространенными шрифтами Monotype, которая позволяет сохранить оригинальное форматирование и верстку документов, ранее созданных с использованием популярных иностранных шрифтов. Шрифты могут быть полезными как рядовым пользователям, так и организациям любого размера» — говорится в сообщении. 

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