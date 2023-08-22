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В России стартовали продажи «ТВ Станций» от «Яндекса» по цене от 50 тыс рублей

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«Яндекс» объявил о начале продаж в России новых устройств — «ТВ Станции» и «ТВ Станции Про», которые объединяют функции умных колонок и телевизоров. Пресс-служба компании поделилась этой информацией с ТАСС.

В России стартовали продажи «ТВ Станций» от «Яндекса» по цене от 50 тыс рублей

Обе модели «ТВ Станции» и «ТВ Станции Про» теперь доступны для покупки. Первыми получат новые устройства те, кто оформил предварительный заказ. «ТВ Станцию Про» можно приобрести на «Яндекс Маркете», в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». «ТВ Станция» доступна в магазинах «Технопарк» и интернет-магазине DNS.

Устройства оснащены голосовым управлением без необходимости пульта и предлагают все функции, доступные на «Яндекс Станциях». Они оборудованы четырехъядерным процессором и работают на операционной системе «Яндекс ТВ». Пользователи смогут управлять устройствами голосом, включая переключение каналов, регулирование громкости, поиск фильмов и сериалов, а также воспроизведение музыки даже при выключенном экране.

Цены на «ТВ Станцию» зависят от диагонали: 43 дюйма стоит 44 990 рублей, 50 дюймов — 49 990 рублей, модели с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рублей соответственно.

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