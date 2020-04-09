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В России стартовали продажи смартфона OPPO Reno3 Pro

09.04.2020 22:25

OPPO в России начала продажи своего нового смартфона Reno3 Pro, который в розничных магазинах М.Видео и Эльдорадо можно купить за 49 990 рублей.
Также смартфон доступен на официальном сайте компании, причем если заказывать там, то производитель дарит беспроводные наушники OPPO Enco Q1.


Напомним, Reno3 Pro получил процессор Snapdragon 765G и флеш-накопитель на 256 ГБ. Дисплей в Reno3 Pro 6,5-дюймовый с разрешением Full HD+. В верхнем левом углу экрана выполнен вырез для фронтальной 32 Мп камеры.

На тыльной стороне установили четырёхмодульную систему с основным 48 Мп датчиком, который дополняет 8 Мп широкоугольный объектив, 13 Мп телеобъектив и 2 Мп датчик для измерения глубины сцены.

В китайской новинке батарея на 4025 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки VOOC 4.0. Также смартфон получил NFC, Bluetooth 5.1 и сканер отпечатка пальца под экраном.

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