В России стартовали продажи смартфона Honor 20 Lite

Honor на российском рынке начал продажи нового смартфона Honor 20 Lite. Этот аппарат в магазинах предлагают за 14 990 рублей.

В отличие от топовых моделей китайского производителя в Honor 20 Lite установлены сервисы Google, при этом аппарат работает под управлением Android 9 Pie.

При покупке Honor 20 Lite клиент получает еще фитнес-браслет Honor Band 5, а отдельно этот гаджет стоит 2 490 рублей.

В новом Honor 20 Lite установили 48 Мп основную камеру и 24 Мп фронтальную. Экран в устройстве диагональю 6,15-дюйма с разрешением 2312х1080 пикселей, а фотокамера размещена в каплевидном вырезе.

В основе новинки лежит процессор Kirin 710, который дополнили 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Батарея в Honor 20 Lite на 3440 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также китайский смартфон оснастили NFC.