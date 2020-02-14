В России стартовали продажи смартфона Honor 20 Lite

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.6 EUR/RUB: 69.18 BTC/USD: 10212.5

14 марта : пятница

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

В России стартовали продажи смартфона Honor 20 Lite

14.02.2020 19:55

Honor на российском рынке начал продажи нового смартфона Honor 20 Lite. Этот аппарат в магазинах предлагают за 14 990 рублей.

В отличие от топовых моделей китайского производителя в Honor 20 Lite установлены сервисы Google, при этом аппарат работает под управлением Android 9 Pie.

При покупке Honor 20 Lite клиент получает еще фитнес-браслет Honor Band 5, а отдельно этот гаджет стоит 2 490 рублей.

В новом Honor 20 Lite установили 48 Мп основную камеру и 24 Мп фронтальную. Экран в устройстве диагональю 6,15-дюйма с разрешением 2312х1080 пикселей, а фотокамера размещена в каплевидном вырезе.

В основе новинки лежит процессор Kirin 710, который дополнили 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Батарея в Honor 20 Lite на 3440 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также китайский смартфон оснастили NFC.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги