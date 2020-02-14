В России стартовали продажи смартфона Honor 20 Lite

В России стартовали продажи смартфона Honor 20 Lite14.02.2020 19:55
Honor на российском рынке начал продажи нового смартфона Honor 20 Lite. Этот аппарат в магазинах предлагают за 14 990 рублей.
В отличие от топовых моделей китайского производителя в Honor 20 Lite установлены сервисы Google, при этом аппарат работает под управлением Android 9 Pie.
При покупке Honor 20 Lite клиент получает еще фитнес-браслет Honor Band 5, а отдельно этот гаджет стоит 2 490 рублей.
В новом Honor 20 Lite установили 48 Мп основную камеру и 24 Мп фронтальную. Экран в устройстве диагональю 6,15-дюйма с разрешением 2312х1080 пикселей, а фотокамера размещена в каплевидном вырезе.
В основе новинки лежит процессор Kirin 710, который дополнили 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Батарея в Honor 20 Lite на 3440 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также китайский смартфон оснастили NFC.
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