В России стартовали продажи раскладного смартфона Samsung Galaxy Z Fold2

Новое поколение раскладного смартфона в России становится более доступным за счет программы Samsung Upgrade.

На российском рынке появился раскладной смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2.

У официальных рителейров его можно приобрести за 179 990 рублей, причем инновационный аппарат можно взять в использование по программам Samsung Upgrade, Трейд-ин или Рассрочка 0%.

Корейская компания на российском рынке начала принимать заказы на Samsung Galaxy Z Fold2 еще 14 сентября, а сейчас смартфоны добрались до магазинов и покупателей.



Напомним, Samsung Galaxy Z Fold2 создан на процессоре Snapdragon 865+. В нем установлена оперативная памяти на 12 ГБ LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1.

Внешний дисплей в Galaxy Z Fold2 получил диагональ 6,2-дюйма, а диагональ внутреннего гибкого экрана 7,6-дюйма.

Основная камера смартфона состоит из трех датчиков по 12 Мп, а емкость аккумулятора в устройстве — 4500 мАч, причем батарею можно заряжать быстрой зарядкой на 25 Вт или через беспроводную зарядную станцию на 11 Вт.